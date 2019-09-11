Семикратный победитель «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в сознание.

По данным Le Parisien, 9 сентября Шумахер был доставлен в одну из больниц Парижа для прохождения «секретного лечения». Несмотря на то, что после прибытия легендарного гонщика из больницы вывели всех посторонних, французские журналисты выяснили несколько важных подробностей.

Во-первых, стало известно, что Шумахер подвергся трансплантации стволовых клеток. Михаэля в клинике приветствовал профессор Филипп Менаше – выдающийся кардиохирург, известный по первой в мировой практике трансплантации эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью.

Во-вторых (и это самое главное!), Шумахер пришел в сознание. Об этом рассказала одна из медсестер: «Да, они прибыли во время моей смены. Могу заверить вас, что он находится в сознании».

50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.

Бывший менеджер Шумахера: «Михаэль смотрит «Формулу-1» по ТВ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android