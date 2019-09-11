В среду, 11 сентября, мир облетели растиражированные данные французского издания Le Parisien о том, что известный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер вышел из комы после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

Информация сразу показалось странной тем, кто хотя бы опосредованно следит за судьбой бывшего пилота: Шумахер давно находится в сознании, узнает родных людей и реагирует на них с помощью взгляда. Было даже свидетельство главы ФИА о том, что он приезжал к Михаэлю и смотрел вместе с ним одну из гонок Гран-при.

Как все было на самом деле?

Шумахер действительно находится в сознании, и все было немного проще.

9 сентября инсайдеры узнали, что экс-чемпиона «Формулы-1» привезли в Париж для прохождения секретного лечения;

журналистов не пустили в клинику имени Жоржа Помпиду, лечащий врач Шумахера отказался от комментариев;

настойчивые репортеры разговорили медсестру, которая подтвердила, что бывший гонщик находится в сознании;

новостники различных медиа выцепили из большого текста только один фрагмент.

«Да, он под моим попечением. И могу уверить, что он и правда в сознании», – вот что сказала медсестра. Ее слова не несли новой информации – только констатацию давно известного факта.

В материале Le Parisien были другие намного более интересные факты – которые, правда, тоже не имеют подтверждения. Авторы называют информацию инсайдерской, не раскрывая источников, и никто точно не скажет, на сколько процентов им можно верить.

Как лечат Шумахера в Париже?

По информации Le Parisien, лечащий врач Шумахера Филипп Менаше проведет пациенту трансплантацию стволовых клеток. Этот доктор – выдающийся кардиохирург, известный по первой в мировой практике трансплантации эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью. Весной Шумахер уже дважды был в клинике Жоржа Помпиду.

Михаэль страдает не от болезни сердца – в его случае стволовые клетки распределятся по организму и окажут системное действие по всему организму. Таких случаев в мировой медицинской практике еще не было.

Клиника Жоржа Помпиду в ПарижеGetty Images

Это может сработать?

Если информация Le Parisien верная, и доктор Менаше действительно решил сделать медицинское чудо, нужно только надеяться на то, чтобы все получилось. В комментарии «Комсомольской правде» о вживлении стволовых клеток рассказал кандидат биологических наук из НИИ им. Мечникова Николай Контаров.

«Такая операция, безусловно, не дает никаких гарантий. Нельзя сказать, что она будет эффективной. Какое воздействие они окажут в дальнейшем вам никто не скажет. Думаю, что радикальное улучшение невозможно. Просто никакого эффекта не будет – что делали, что нет. Или также вероятен вариант, при котором улучшение случится, но на очень короткий срок. Теоретически можно предположить даже отрицательное воздействие.

Очень сложно об этом говорить. Любая пересадка органов – большой риск. С другой стороны, если человек столько лет был в коме, то, возможно, у них и выбора нет. В любом случае стволовые клетки – это не самый проверенный способ. Нельзя говорить о них как о таблетке анальгина при больной голове. Так это не работает».

Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнедеятельности

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