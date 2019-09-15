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«Кажется, речь не идет о мозге». На что нацелено лечение Шумахера стволовыми клетками
Эксперт прокомментировал лечение великого гонщика.
Профессор Мишель Пуко заявил, что лечение стволовыми клетками Михаэля Шумахера в парижской клинике может быть нацелено на устранение воспалительного процесса в сердце.
«Учитывая место госпитализации, кажется, речь не идет о мозге. Во всей Франции не было официальных экспериментов в этой области», – цитирует Пуко La Gazzetta dello Sport.
- 50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.
- В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.
Шумахер давно в сознании. Но теперь его будут лечить стволовыми клетками
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