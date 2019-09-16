Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер выписан из клиники имени Жоржа Помпиду в Париже.

Об этом сообщил журналист Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в эфире BFMTV. По его информации, 50-летний Шумахер проходил необходимые процедуры в течение трех дней. Экс-пилота увезли из Франции ночью с 11 на 12 сентября. Как именно лечили Шумахера, репортер не узнал.

«Судя по всему, это были какие-то экспериментальные методы. Нам известно только то, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Они должны благоприятно воздействовать на весь его организм, включая мозг», – объяснил Декюжи.

50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.

Шумахер давно в сознании. Но теперь его будут лечить стволовыми клетками

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