Врач экс-гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера Филипп Менаше рассказал, как пилота лечили в парижской клинике имени Жоржа Помпиду. Ранее сообщалось, что доктора применили метод вживления стволовых клеток.

«Я не чудотворец и не занимаюсь экспериментами. Это ужасный термин – мне кажется, он не имеет отношения к медицине. Мы закончили клинические исследования два года назад и за последние 20 лет достигли огромного прогресса. Но все равно пока знаем о стволовых клетках очень мало», – цитирует Менаше Marca.

50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

В сентябре он пробыл в клинике Жоржа Помпиду три дня.

«Кажется, речь не идет о мозге». На что нацелено лечение Шумахера стволовыми клетками

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