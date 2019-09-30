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«Я не чудотворец». Врач прокомментировал лечение Шумахера стволовыми клетками

«Я не чудотворец». Врач прокомментировал лечение Шумахера стволовыми клетками
Eurosport

10 мин. назад

Все стало еще более неясно.

Врач экс-гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера Филипп Менаше рассказал, как пилота лечили в парижской клинике имени Жоржа Помпиду. Ранее сообщалось, что доктора применили метод вживления стволовых клеток.

«Я не чудотворец и не занимаюсь экспериментами. Это ужасный термин – мне кажется, он не имеет отношения к медицине. Мы закончили клинические исследования два года назад и за последние 20 лет достигли огромного прогресса. Но все равно пока знаем о стволовых клетках очень мало», – цитирует Менаше Marca.

  • 50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.
  • В сентябре он пробыл в клинике Жоржа Помпиду три дня.

«Кажется, речь не идет о мозге». На что нацелено лечение Шумахера стволовыми клетками

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