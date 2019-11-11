Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе закрутил роман с девушкой на 49 лет младше, чем он.

Как сообщает The Sun, 69-летний Бриаторе был замечен отдыхающим в компании 20-летней студентки Бенедетты Боси. «Бенедетта – последняя (на данный момент) в ряду женщин бывшего владельца «КПР», среди которых были модели Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл», – говорится в источнике.

Команды, в которых работал Бриаторе, четырежды выигрывали чемпионский титул «Формулы-1» и трижды побеждали в Кубке Конструкторов.

Именно Бриаторе переманил молодого Михаэля Шумахера из команды «Джордан» в команду «Бенеттон».

Также Флавио в 2004 году сделал ставку на молодого Фернандо Алонсо, после чего испанец дважды стал чемпионом мира.

Состояние Бриаторе оценивается в 150 миллионов долларов.

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