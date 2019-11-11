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Бизнесмен, открывший миру Шумахера, закрутил роман со студенткой на 49 лет младше его

Бизнесмен, открывший миру Шумахера, закрутил роман со студенткой на 49 лет младше его
Eurosport

53 мин. назад

Гигантская разница в возрасте.

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе закрутил роман с девушкой на 49 лет младше, чем он.

Как сообщает The Sun, 69-летний Бриаторе был замечен отдыхающим в компании 20-летней студентки Бенедетты Боси. «Бенедетта – последняя (на данный момент) в ряду женщин бывшего владельца «КПР», среди которых были модели Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл», – говорится в источнике.

Команды, в которых работал Бриаторе, четырежды выигрывали чемпионский титул «Формулы-1» и трижды побеждали в Кубке Конструкторов.

  • Именно Бриаторе переманил молодого Михаэля Шумахера из команды «Джордан» в команду «Бенеттон».
  • Также Флавио в 2004 году сделал ставку на молодого Фернандо Алонсо, после чего испанец дважды стал чемпионом мира.
  • Состояние Бриаторе оценивается в 150 миллионов долларов.

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