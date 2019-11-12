Концерн «Ред Булл» объявил составы своих команд на следующий год. Как и ожидалось, Даниил Квят составит пару с Пьером Гасли в «Торо Россо», тогда как Алекс Албон продолжит быть напарником Макса Ферстаппена в главной команде.

«Я действительно счастлив, потому что чувствую себя в «Торо Россо» как дома, хорошо знаю команду, а команда хорошо знает меня. Вместе мы добились отличных результатов, в этом году в Германии мы финишировали на подиуме.

Надеюсь, что следующий сезон проведем успешно. Я рад и дальше участвовать в «Формуле-1» и сделаю все от меня зависящее, чтобы в 2020-м выступить как можно лучше», – заявил Квят.

Албон присоединился к «Ред Булл Рэйсинг» после половины своего дебютного сезона за «Торо Россо», заменив Гасли.

Все семь гонок за рулем машины «Ред Булл Рэйсинг» Албон завершил в первой шестерке.

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