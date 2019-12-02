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Шестой титул Хэмилтона, упущенный шанс Квята и провал Феттеля. Чем запомнится сезон-2019
«Формула-1» уходит в зимнюю спячку.
Хэмилтону остался один титул до Шумахера
Теперь уже официально: Льюис – первый после Красного барона. Шестой чемпионский титул, пятый за последние шесть лет. И ведь в этом году нельзя сказать, что англичанин выиграл благодаря лучшей машине. На предсезонных тестах «Феррари» выглядела значительно быстрее «стрел» (четыре из восьми дней в лидерах были гонщики «алых», да и по сезону не сильно отставала от немецкого коллектива. Но Хэмилтон практически не ошибался, дав слабину только в Бразилии – вынос Албона и штраф, лишивший подиума) – когда судьба титула была решена. Напарника Хэм вынес в одну калитку – 87 очков преимущества на Боттасом.
Льюис в следующем сезоне может добраться до всех главных рекордов Шуми. Осталось четыре подиума, семь побед и один титул чемпиона. Нравится вам это или нет, но Хэмилтон – уже великий.
Леклер вынес Феттеля в дебютном сезоне за топ-команду
Монегаск провел всего лишь второй сезон в «Формуле-1», но уже успел стать лидером по поулам (7). Стратеги «Феррари» сделали все, чтобы не дать Шарлю побороться за титул – Леклер дважды за сезон не успел поехать на решающий круг квалификаций – его просто поздно выпускали на трассу. В «Феррари» уже давно своя атмосфера, по косякам на капитанском мостике можно уже снимать ситком, но тем не менее – Шарль обошел Феттеля в тотале, и совсем немного (11 баллов) уступил Ферстаппену в борьбе за топ-3.
Шарль ЛеклерGetty Images
А вот Себастьян провалил сезон самостоятельно. Такого количества ошибок, как за последние два сезона, он не допускал еще никогда. По некоторым подсчетам Себ еще к середине года потерял 45 очков только из-за своих действий. После двойного краша в Бразилии пошли слухи о том, что «Феррари» переманивает Льюиса Хэмилтона контрактом в 50 млн долларов в год. И не на место Леклера.
Квят провалил вторую половину сезона после перехода Албона в «Ред Булл»
В конце лета 2019-го Даниил был как никогда близок к возвращению в топ-команду. Пьер Гасли весь смотрелся значительно слабее Макса Ферстаппена: в квалификациях на идентичной машине он уступал 0,5-1 секунду, а в гонках не только не мог навязать борьбу лидерам, но и иногда проигрывал командам из второго эшелона. Квят же на машине дочернего «Торо Россо» регулярно заезжал в топ-10, а в Германии не без везения, но доехал до подиума.
О возможной рокировке заговорили практически все автоспортивные медиа, и она случилась. Но в состав «быков» отправили не Даниила, а Алекса Албона. Официально это сделали до конца сезона-2019, но еще до завершения всех этапов состав утвердили и на следующий год. Справедливости ради, таец (за исключением подиума Квята) не выглядел хуже русского гонщика. Видимо, в «Ред Булле» посчитали Албона более перспективным вариантом, чем вторую попытку Дани.
Даниил КвятGetty Images
После хорошего седьмого места в Бельгии Квят выдал пять гонок без очков, чем окончательно лишил себя шансов на попадание в «Ред Булл» хотя бы с нового сезона. В Бразилии Даниил приехал-таки на 10-е место, но на фоне сверхнеожиданного второго места Гасли это выглядело так себе достижением.
«Макларен» – чемпион второго эшелона, Норрис – открытие года
Команда, которая два года назад была главным источником мемов про Фернандо Алонсо, после смены моториста преобразилась и в сезоне-2019 обошла в Кубке Конструкторов заводскую команду («Рено»).
В личном зачете первым после пилотом «большой тройки» стал Карлос Сайнс, но его напарник и новичок чемпионата Ландо Норрис, хоть и значительно отстал по очкам, превзошел все ожидания. 20-летний парень переквалифицировал испанца на финише сезона (11-10), больше половины гонок завершил в очках, запомнился несколькими крутыми обгонами по ходу сезона, а также весьма веселым твиттером. Одна из лучших шуток – про Квята.
Рассел – единственный не набрал очков. Но все равно большой молодец
«Уильямс» – шестая команда по стоимости в пелотоне, но английский коллектив, как и в прошлом году, продолжал исследовать глубины дна. На фоне очкового беспросвета Джордж Расселл показал максимум возможного. Он переквалифицировал Кубицу со счетом 21-0, а во второй половине сезоне даже навязывал борьбу гонщикам других команд – для нынешнего «Уильямса» это сродни чуду. Роберт хоть и взял очко в Германии (за счет дисквала двух «Альфа Ромео»), но на фоне Рассела смотрелся пилотом другого уровня – его возвращение в «Ф1» после страшной аварии выглядело красивой сказкой, которая разбилась о печальную реальность.
В новом сезоне напарником Расселла будет Николас Латифи. У Джорджа хорошие шансы после второго сезона в «Формуле» уйти на повышение.
Хюлькенберг прощается с «Ф1»
«Большой цирк» прощается не только с Кубицей, но и с Нико Хюлькенбергом. Немец девять сезонов гонялся в самой престижной серии, шесть раз был в топ-10 тотала, но так и не доехал до подиума. С 2020 года его место в «Рено» займет Эстебан Окон, другой команды Халк не нашел.
В последней гонке Нико не добрался до очков (12-е место), но признался, что доволен таким финалом: «Рад, что провел хорошую гонку, отдал ради нее все что мог. Обидно, что не удалось набрать очки, но было сложно ехать с одним пит-стопом. В концовке мои шансы так износились, что я не мог удерживать машину.
Но это была достойная последняя гонка для меня. Испытываю радость и облегчение, что пересек черту с хорошими чувствами. Доволен выступлением. Для меня было важно закончить именно таким образом». Французская команда проводила Хюлькенберга тоже красиво: трогательным трехминутным видео.
Вполне возможно, что в «Ф1» мы еще увидим Нико. Стабильностью он точно заслужил еще один шанс.
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