Хэмилтону остался один титул до Шумахера

Теперь уже официально: Льюис – первый после Красного барона. Шестой чемпионский титул, пятый за последние шесть лет. И ведь в этом году нельзя сказать, что англичанин выиграл благодаря лучшей машине. На предсезонных тестах «Феррари» выглядела значительно быстрее «стрел» (четыре из восьми дней в лидерах были гонщики «алых», да и по сезону не сильно отставала от немецкого коллектива. Но Хэмилтон практически не ошибался, дав слабину только в Бразилии – вынос Албона и штраф, лишивший подиума) – когда судьба титула была решена. Напарника Хэм вынес в одну калитку – 87 очков преимущества на Боттасом.

Льюис в следующем сезоне может добраться до всех главных рекордов Шуми. Осталось четыре подиума, семь побед и один титул чемпиона. Нравится вам это или нет, но Хэмилтон – уже великий.

Леклер вынес Феттеля в дебютном сезоне за топ-команду

Монегаск провел всего лишь второй сезон в «Формуле-1», но уже успел стать лидером по поулам (7). Стратеги «Феррари» сделали все, чтобы не дать Шарлю побороться за титул – Леклер дважды за сезон не успел поехать на решающий круг квалификаций – его просто поздно выпускали на трассу. В «Феррари» уже давно своя атмосфера, по косякам на капитанском мостике можно уже снимать ситком, но тем не менее – Шарль обошел Феттеля в тотале, и совсем немного (11 баллов) уступил Ферстаппену в борьбе за топ-3.

Шарль ЛеклерGetty Images

А вот Себастьян провалил сезон самостоятельно. Такого количества ошибок, как за последние два сезона, он не допускал еще никогда. По некоторым подсчетам Себ еще к середине года потерял 45 очков только из-за своих действий. После двойного краша в Бразилии пошли слухи о том, что «Феррари» переманивает Льюиса Хэмилтона контрактом в 50 млн долларов в год. И не на место Леклера.

Квят провалил вторую половину сезона после перехода Албона в «Ред Булл»

В конце лета 2019-го Даниил был как никогда близок к возвращению в топ-команду. Пьер Гасли весь смотрелся значительно слабее Макса Ферстаппена: в квалификациях на идентичной машине он уступал 0,5-1 секунду, а в гонках не только не мог навязать борьбу лидерам, но и иногда проигрывал командам из второго эшелона. Квят же на машине дочернего «Торо Россо» регулярно заезжал в топ-10, а в Германии не без везения, но доехал до подиума.

О возможной рокировке заговорили практически все автоспортивные медиа, и она случилась. Но в состав «быков» отправили не Даниила, а Алекса Албона. Официально это сделали до конца сезона-2019, но еще до завершения всех этапов состав утвердили и на следующий год. Справедливости ради, таец (за исключением подиума Квята) не выглядел хуже русского гонщика. Видимо, в «Ред Булле» посчитали Албона более перспективным вариантом, чем вторую попытку Дани.

Даниил КвятGetty Images

После хорошего седьмого места в Бельгии Квят выдал пять гонок без очков, чем окончательно лишил себя шансов на попадание в «Ред Булл» хотя бы с нового сезона. В Бразилии Даниил приехал-таки на 10-е место, но на фоне сверхнеожиданного второго места Гасли это выглядело так себе достижением.

«Макларен» – чемпион второго эшелона, Норрис – открытие года

Команда, которая два года назад была главным источником мемов про Фернандо Алонсо, после смены моториста преобразилась и в сезоне-2019 обошла в Кубке Конструкторов заводскую команду («Рено»).

В личном зачете первым после пилотом «большой тройки» стал Карлос Сайнс, но его напарник и новичок чемпионата Ландо Норрис, хоть и значительно отстал по очкам, превзошел все ожидания. 20-летний парень переквалифицировал испанца на финише сезона (11-10), больше половины гонок завершил в очках, запомнился несколькими крутыми обгонами по ходу сезона, а также весьма веселым твиттером. Одна из лучших шуток – про Квята.

Рассел – единственный не набрал очков. Но все равно большой молодец

«Уильямс» – шестая команда по стоимости в пелотоне, но английский коллектив, как и в прошлом году, продолжал исследовать глубины дна. На фоне очкового беспросвета Джордж Расселл показал максимум возможного. Он переквалифицировал Кубицу со счетом 21-0, а во второй половине сезоне даже навязывал борьбу гонщикам других команд – для нынешнего «Уильямса» это сродни чуду. Роберт хоть и взял очко в Германии (за счет дисквала двух «Альфа Ромео»), но на фоне Рассела смотрелся пилотом другого уровня – его возвращение в «Ф1» после страшной аварии выглядело красивой сказкой, которая разбилась о печальную реальность.

В новом сезоне напарником Расселла будет Николас Латифи. У Джорджа хорошие шансы после второго сезона в «Формуле» уйти на повышение.

Хюлькенберг прощается с «Ф1»

«Большой цирк» прощается не только с Кубицей, но и с Нико Хюлькенбергом. Немец девять сезонов гонялся в самой престижной серии, шесть раз был в топ-10 тотала, но так и не доехал до подиума. С 2020 года его место в «Рено» займет Эстебан Окон, другой команды Халк не нашел.

В последней гонке Нико не добрался до очков (12-е место), но признался, что доволен таким финалом: «Рад, что провел хорошую гонку, отдал ради нее все что мог. Обидно, что не удалось набрать очки, но было сложно ехать с одним пит-стопом. В концовке мои шансы так износились, что я не мог удерживать машину.

Но это была достойная последняя гонка для меня. Испытываю радость и облегчение, что пересек черту с хорошими чувствами. Доволен выступлением. Для меня было важно закончить именно таким образом». Французская команда проводила Хюлькенберга тоже красиво: трогательным трехминутным видео.

Вполне возможно, что в «Ф1» мы еще увидим Нико. Стабильностью он точно заслужил еще один шанс.

Другие тексты Александра Петрова:

Медведева обошла Загитову, она первая после девочек Тутберидзе. Новый рейтинг фигуристок России

Дзюбе осталось несколько голов до рекорда сборной России. Успеет до завершения карьеры?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android