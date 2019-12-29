«Мерседес» позволяет себя обогнать, только когда сам захочет. Лучшие команды десятилетия

Из Японии в Британию

В декабре 2008-го концерн «Хонда» объявил об уходе из «Ф-1». Японские боссы рыдали перед камерами, обещая сделать все, чтобы сотрудники заводской команды сохранили работу. Через три месяца ее за символический доллар приобрел бывший начальник Росс Браун – крутейший британский инженер, который несколько раз приводил к титулам «Бенеттон» и «Феррари». Не особо скромничая, он окрестил ее Brawn GP и перевез на родину, оснастив моторами «Мерседес».

FORMULA 1Other Agency

В первой же гонке «Браун» поверг соперников и зрителей в шок – Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло заняли первые два места. Ситуация повторилась еще на нескольких Гран-при первой половины сезона, благодаря чему команда-новичок обеспечила Баттону титул, а себе – Кубок Конструкторов. Секрет успеха – двойной диффузор, одна из главных спорных тем автоспорта конца нулевых.

Начало большой игры

«Мерседес» долго не участвовал в гонках – после трагедии в Ле-Мане в 1955-м концерн свернул все спортивные программы до 1993-го. Возвращение началось с «Заубера», а через два года немцы начали длительное партнерство с «Маклареном». Позже к ним подключились «Браун» и «Форс Индия».

С новым десятилетием фирма заиграла серьезнее и создала полноценную заводскую команду. В качестве базы использовали Brawn GP: выкупили ее у Росса, но оставили его руководителем. Из Брэкли не уехали – в 45 километрах стоит их завод двигателей.

Даже в конце чемпионского сезона «Брауна» машины ехали средне: Баттон победил на багаже весенних успехов. Дженсон перешел в «Макларен», а Баррикелло отправился завершать карьеру в «Уильямс». Их место заняли молодой Нико Росберг и самый титулованный дядя на свете Михаэль Шумахер, который ради контракта с «Мерседесом» вернулся в автоспорт после четырехлетней паузы.

Michael Schumacher en 2012Getty Images

В то время «Формулу-1» разрывал «Ред Булл» с другим немцем – совсем еще зеленым Себастьяном Феттелем. Да и «Маки» все еще с мерседесовскими движками выглядели круто. «Мерседес» шел в середине, а на Шумахере самоутверждались многие пилоты. Обгон Михаэля на гран-при Китая в 2010-м стал одним из самых ярких эпизодов в карьере Виталия Петрова.

Эра турбо V6

В 2013-м вместо ветерана в команду пришел Льюис Хэмилтон. На тот момент у него уже был титул в «Макларене», но Хэм хотел большего. Пришлось потерпеть: Феттель на «Ред Булле» все еще оставался лучшим. Но и «Мерседес» вошел в группу лидеров, став вторым в Кубке Конструкторов.

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон (Mercedes)Daimler AG

В 2014-м в регламенте «Ф-1» произошли серьезные изменения. Вместо атмосферных двигателей V8 объемом 2,4 литра пришли маленькие V6 1,6 литра с турбонаддувом. Расклад зависел от того, чей силовой агрегат окажется удачнее. Ответ – немецко-британский. Первое же гран-при Австралии осталось за Росбергом, а следом в Малайзии Хэмилтон оформил большой шлем – лидировал на протяжении всей гонки с поула и сделал самый быстрый круг. 18 поулов, 16 побед, Кубок Конструкторов уже в Сочи – так началось доминирование «Серебряных стрел».

Льюис против Нико

Вопрос о лучшей команде «Формулы-1» был закрыт надолго. Инженеры «Мерседеса» делали все, чтобы ближайшие преследователи отставали секунд на 20. Единственная интрига заключалась в том, кто возьмет титул – Хэмилтон или Росберг. Эти двое знают друг друга со времен картинга и когда-то были друзьями. Но в таких ситуациях дружбе приходит конец. Их противостояние – лучшее, что было с «Ф-1» в этом десятилетии.

В сезоне-2014 Росберг сохранял шансы до самого Абу-Даби. Между немцем и британцем было 17 очков, и при успехе первого и провале второго Нико мог стать чемпионом. Но произошло ровно наоборот – Хэм стал двукратным. Год спустя борьбы не получилось: 59 очков между Хэмилтоном и Росбергом, 44 балла между Росбергом и Феттелем. Тогда и пошли недовольства гегемонией «Мерседеса» – сложно сохранять интерес к чемпионату, где все три призера известны уже в середине сезона.

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико РосбергEurosport

«Серебряные стрелы» упрекнуть не в чем: то, что конкуренты далеко позади – проблема конкурентов. Единственное, что могла сделать команда – подтянуть внутреннюю борьбу. Оба пилота регулярно жаловались на то, что руководство принимает решение в пользу напарника. В Малайзии-2014 Росберг был быстрее, но команда запретила ему обгонять Хэмилтона. Чуть позже, в Австрии, уже Льюису приказали пропустить Нико, но тот отказался. Немца жутко бесило, когда его машина шла медленнее. Зато в Монако он отличился, взяв промежуточный поул и организовав желтые флаги, чем помешал напарнику проехать быстрый круг.

В 2016-м противостояние достигло пика. Борьба за титул вновь шла до заключительного Гран-при, только теперь фаворитом был Росберг. Для победы ему было достаточно финишировать в тройке. Хэм ехал на первом месте, Нико – вторым. Льюис намеренно замедлил темп, чтобы подставить партнера под атаки Феттеля и Ферстаппена, за что потом получил от команды выговор. Но немец продержался, стал чемпионом и сразу покинул автоспорт.

Все еще лучшие

На место Росберга пришел Валттери Боттас – менее опытный и гораздо более удобный партнер для Хэмилтона. Льюис оформил три титула подряд, в Кубке Конструкторов «Мерседесу» по-прежнему нет равных. Каждый раз, когда к ним кто-то приближается, «Серебряные стрелы» снова улетают далеко вперед. Два года подряд перед сезоном шли разговоры о том, что «Феррари» скинут их с трона. У «скудерии» были классные результаты на зимних тестах, но по ходу чемпионата постоянно что-то ломалось. Это немного похоже на футбольный «Спартак»: массовая любовь, высокие ожидания и провал. У «Мерседеса» никогда не будет такой армии поклонников, зато их машины работают идеально. В этом десятилетии они стали лучшими. Что будет в следующем?

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