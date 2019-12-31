Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера

Достижения

С 2010 года по 2019-й Льюис Хэмилтон стал самой яркой фигурой в «Формуле-1». Сейчас британскому гонщику 34 года, и в уходящем десятилетии он выиграл пять чемпионских титулов, причем три – подряд. Льюис начал декаду в «Макларене», а завершил в «Мерседесе».

Хэмилтон выдал и обновил множество рекордов: по победам на разных трассах (24), по победам и поул-позициям в 12 сезонах подряд и не только. Британец повторил достижение легендарного Шумахера, когда выиграл чемпионат мира в пятый раз за одну и ту же команду.

Сколько заработал

Хэмилтон – один из богатейших британских спортсменов и гонщиков «Формулы-1». По данным Mirror, он зарабатывает 53 миллиона долларов, другие источники говорят о 42 или 35. Состояние Льюиса оценивается 489 миллионов долларов – по этому показателю он обошел Шумахера.

Льюис ХэмилтонGetty Images

Главный соперник

В основном, Льюис конкурировал с немцами и не раз оставлял на второй строчке Себастьяна Феттеля. А в 2016-м его обскакал на пять очков Нико Росберг. К 2019-му Росберг закончил, а Феттель не потянул конкуренции и свалился на пятое место. На итоговом подиуме рядом с Хэмилтоном стояли финн Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из Нидерландов.

Британец – продукт «Мерседеса», и ради него команда работает на полную мощность. Победы в «Формуле» добываются не только гонщиком, а слаженностью всего механизма: инженеров, механиков и других.

Цитата

«Всегда важно то, какие цели вы преследуете. Я не раз говорил, что не ставил себе задачу сравняться с Михаэлем по титулам, я не из тех, кто постоянно думает о рекордах и рейтингах. Мне всегда казалось, что до успеха Шумахера слишком далеко. Своего второго чемпионского титула мне пришлось ждать несколько лет, в то время семь трофеев выглядели чем-то недостижимым – сейчас до рекорда остался всего один титул, но задача ничуть не проще.

В следующем сезоне нам предстоит иметь дело с очень сложным вызовом. В этом году после летнего перерыва соперники выступают невероятно сильно, чтобы одолеть их, нужно проделать колоссальную работу, так что сейчас мне бы не хотелось думать о рекордах. Мне не хочется взращивать в себе самом идею во что бы то ни стало завоевать седьмой титул и сравняться с Михаэлем – я только что завоевал шестой, нужно им насладиться», – сказал Хэмилтон на чемпионской пресс-конференции в ноябре 2019-го.

Планы на будущее

Льюис не планирует заканчивать карьеру и собирается долго радовать поклонников. Он великолепно себя чувствует и готов двигаться дальше. Впереди – возможность превзойти легендарное достижение Шумахера.

Другие тексты рубрики:

«Спортивный наркоман». В 2010-х Флойд Мэйуэзер установил рекорд 50-0 и заработал больше всех

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере