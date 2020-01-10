Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии.

«Опустошение, которое австралийские лесные пожары причиняют людям и животным, разбивает мне сердце. Я жертвую 500 тыс. долларов на поддержку животных, волонтеров и пожарных служб. Если у вас есть возможность присоединиться, но вы все еще этого не сделали, вы можете тоже пожертвовать определенную сумму», – написал Хэмилтон в твиттере.

Подписчики знаменитого гонщика остались не в восторге от его поступка: по их мнению, он мог пожертвовать большую сумму. «Всего лишь 500 тысяч? Михаэль Шумахер пожертвовал бы миллионы», – написал один из фолловеров.

«Полмиллиона – это что-то около 1/100 от твоей годовой зарплаты! Если бы ты действительно заботился об окружающей среде, ты бы перевел намного большую сумму», – добавил другой.

В прошедшем году Хэмилтон в шестой раз стал победителем Кубка мира «Формулы-1».

Чтобы уравнять свои достижения с достижениями Шумахера, Хэмилтону осталось выиграть один титул.

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