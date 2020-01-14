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«Киану, позвони мне». Хэмилтон тренируется для первой роли в боевике
В мировом кинематографе зажигается новая звезда.
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон готовится к съемкам в кино и уже начал тренировки для первой роли.
«Хочу показать вам кое-что, над чем я работаю. Я всегда любил боевики и мечтал когда-нибудь сняться в одном из них. Именно здесь Киану Ривз тренируется для фильмов про Джона Уика, так что и я приехал сюда, чтобы готовиться к первой роли.
Это только первый день, было круто провести несколько часов среди профессионалов. Киану, позвони мне. Я готов», – написал 35-летний Хэмилтон и выложил видео с тренировки: на полигоне в Лос-Анджелесе он стреляет из пистолета и мастерски управляется с цепями.
- Льюис – шестикратный чемпион мира.
- Новый сезон «Формулы-1» стартует 15 марта.
Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера