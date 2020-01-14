Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, возможно, расстался с девушкой Келли Пике, которая в июле родила ему дочь Пенелопу.

Пике удалила из инстаграма все фото с Квятом и посвященные ему публикации. Она проводила рождественские и новогодние праздники в родной Бразилии с большой компанией и дочерью, а Квят находился в России.

Пике и Квят не давали официальных комментариев по поводу возможного расставания.

Келли – дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

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