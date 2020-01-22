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Неизвестные хотят продать фотографии проходящего лечение Шумахера за миллион евро
Семья чемпиона обратилась в правоохранительные органы.
Неизвестные хотят продать фотографии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сделанные после аварии на горных лыжах.
По информации Mirror, фото сделаны в его доме в Женеве. Злоумышленники планируют выручить за изображения более миллиона евро. Жена 51-летнего экс-гонщика Коринна обратилась в полицию с жалобой на вмешательство в частную жизнь.
- Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года и некоторое время находился в коме.
- После инцидента немец не появляется в публичном пространстве.
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