Неизвестные хотят продать фотографии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сделанные после аварии на горных лыжах.

По информации Mirror, фото сделаны в его доме в Женеве. Злоумышленники планируют выручить за изображения более миллиона евро. Жена 51-летнего экс-гонщика Коринна обратилась в полицию с жалобой на вмешательство в частную жизнь.

Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года и некоторое время находился в коме.

После инцидента немец не появляется в публичном пространстве.

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