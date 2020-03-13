Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон на прошлой неделе контактировал с Софи Грегуар-Трюдо – женой премьер-министра Канады, у которой диагностировали коронавирус.

35-летний Хэмилтон замечен на фото с мадам Трюдо, ее дочерью и свекровью, а также бывшим премьер-министром Австралии Джулией Гиллард и британским актером Идрисом Эльбой. Кадр сделан во время благотворительной акции в Великобритании.

Грегуар-Трюдо сдала положительный тест на коронавирус после возвращения из Великобритании. Ее муж проведет две недели на домашнем карантине.

Сезон «Формулы-1» должен был стартовать с Гран-при Австралии, но FIA отменила ивент после заражения коронавирусом одного из членов «Макларена».

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Сейчас он выступает за «Мерседес».

Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера

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