Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отказался проходить тест на коронавирус после контакта с двумя зараженными – актером Идрисом Эльбой и женой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.

«Привет, ребята. Надеюсь, вы настроены позитивно, сохраняете занятость и здоровье. Были спекуляции на тему моего здоровья после посещения мной мероприятия, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус.

Знайте, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и тренируюсь два раза в день. У меня нет симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса. Все это время я был на связи с Идрисом и рад слышать, что он в порядке.

Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов. Итак, вот, что я сделал: на прошлой неделе я был в самоизоляции, с момента отмены практики в прошлую пятницу держался подальше от людей.

Самое важное, что может сделать каждый – оставаться на позитиве, социально дистанцироваться как можно лучше, самоизолироваться, если это необходимо, и регулярно мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд. Спасибо за все ваши сообщения. Посылаю вам любовь и позитив издалека. Берегите себя», – написал 35-летний Хэмилтон в твиттере.

Мероприятие, на котором Льюис контактировал с Эльбой и Трюдо, состоялось 4 марта в Лондоне. Жена канадского премьера почувствовала себя плохо именно после возвращения из Англии.

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Сейчас он выступает за «Мерседес».

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