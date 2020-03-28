Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят рассказал об увлечениях и составил список желаний.

«Очень важно любить то, чем занимаешься, испытывать страсть к своему делу. Вкладывать в него время, энергию. Но нужно знать и меру – иногда одержимость нездорова.

У меня много увлечений, они разные. Я играю на гитаре, мне очень нравится бокс. Иногда после тяжелого дня проводишь спарринг и забываешь обо всем. Мой список желаний – посетить гонку NASCAR, побывать на концерте King of Leon и провести боксерский поединок по правилам любительского бокса», – сказал 25-летний Квят в интервью пресс-службе «Формулы-1».

Квят выступает за «Торо Россо».

Российский гонщик трижды поднимался на подиум «Формулы-1».

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