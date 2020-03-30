У команды «Формулы-1» «Ред Булл» был план организовать специальный лагерь для гонщиков, где бы их специально заразили коронавирусом.

Об этом рассказал советник команды Хельмут Марко. Его слова приводит таблоид The Sun: «Идея была в том, чтобы организовать лагерь, где бы мы смогли пережить это «мертвое» время. И это было бы идеальным временем и местом для заражения – у нас в команде только молодые и сильные люди с действительно хорошим здоровьем. Таким образом, гонщики были бы во всеоружии перед началом сезона, который, вероятно, будет очень трудным».

Идея Марко была отклонена руководством «Ред Булл», где не пожелали заражать коронавирусом Макса Ферстаппена, Алекса Албона, Пьера Гасли и Даниила Квята (последние двое выступают за «Альфа Таури» – фарм-команду «Ред Булл»).

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» отложили как минимум до конца мая из-за пандемии COVID-19.

Победителем прошлого сезона стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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