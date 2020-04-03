Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун, которому в октябре исполнится 90 лет, в четвертый раз станет отцом.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на швейцарское издание Blick. Супруга Берни, 44-летняя Фабиана Флози, так прокомментировала свою беременность: «У нас, как у всех родителей, только одно желание – чтобы ребенок родился здоровым. И я надеюсь, что он никогда не выразит желания связывать себя с «Формулой-1».

У Экклстоуна уже есть три дочери: Дебора (65 лет), Тамара (35 лет) и Петра (31 год).

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» был отложен из-за пандемии коронавируса. Уже перенесены Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Монако.

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