Похоже, нас ждет веселое межсезонье.

Что случилось?

Себастьян Феттель отверг новый контракт «Феррари». Итальянская команда предложила немцу однолетний договор на сумму в 12 млн евро – столько же, сколько и у его напарника, очень талантливого, но пока еще молодого Шарля Леклера. Нынешний оффер Себастьяна – 36 млн евро за сезон, и он рассчитан два года. «Это насмешка. Я привык к контрактам на три года. Тем более я опытный, а не старый», – цитирует негодования Феттеля F1-Insider.

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Отношения «Скудерии» и Феттеля далеки от идеала – Себ пришел в «Феррари» в 2015 году, но так и не смог выиграть ни одного чемпионского титула, а в последнем сезоне и вовсе проиграл Леклеру в общем зачете, замкнув топ-5.

На словах Феттель все еще хочет остаться в «Феррари», того же желает и его напарник: «Я очень счастлив быть в одной команде с Себом. Мы в хороших отношениях, несмотря даже на некоторые проблемы на трассе – как, например, в Бразилии. Думаю, так было всегда. Наверное, со стороны это незаметно, но мы правда всегда хорошо ладили. Какое бы решение относительно моего партнера ни приняли в «Феррари», я буду его уважать. В конце концов, это моя работа. Я привыкну к своему напарнику, кем бы он ни был. Я приму любого, но буду счастлив, если Себ останется».

Но охота за вторым место в составе «алых», похоже, началась.

У Хэмилтона тоже кончается контракт – он стер пост, что не перейдет в другую команду

Слухи о переходе Льюиса в «Феррари» появляются каждый год, но сейчас пересечение двух этих линий в одной точке кажется вполне вероятным – у Хэмилтона тоже заканчивается контракт в 2020-м. Подогревает слухи и сам Хэмилтон, удалив пост о верности немецкой команде, в котором он писал: «Во-первых, у меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты. Во-вторых, мне ничто не угрожает, потому что не собираюсь никуда переходить. Нет, я работаю с людьми, которые помогали мне с самого первого дня. И у нас лучшая команда».

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Льюис действительно выиграл в «Мерседесе» все, что можно и нельзя. Вернуть на вершину культовую команду для «Формулы» и именно в ней сравняться по числу титулов с Шумахером – вполне достойный вызов.

Другие варианты – Алонсо, Риккардо, Сайнс

На фоне слухов о возможном месте в «Феррари» вновь пошли разговоры о Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира Формулы-1 заинтересован в возвращении в «Феррари», утверждает GPBlog. Здесь, правда, может вмешаться бэкгрануд испанца, чей период в Италии не был безоблачным – Фернандо в итоге поссорился со многими в «Скудерии». Конечно, прошло время, но репутация Алонсо, как довольно конфликтного человека, может отпугнуть боссов «алых».

С другой стороны – Алонсо все еще достаточно быстр, безмерно опытен и при этом вряд ли запросит сумму, аналогичную тому же Хэмилтону. Это, конечно, вариант не на перспективу, но 1-2-3 года он вполне может работать. Плюс, Леклеру будет полезно поработать в паре с одним из лучших гонщиков поколения.

Согласно другим слухам в «Феррари» могут прийти Даниэль Риккардо из «Рено» или Карлос Сайнс из «Макларена». То, что эти вариант более чем реальны, сказал в эфире «Матч ТВ» российский голос «Ф-1» Алексей Попов: «Думаю, они могут взять Сайнса. Карлос хорошо себя проявлял последние годы. Опыт у него тоже есть. Но он не настолько быстрый, чтобы потревожить Леклера. Второй вариант – это Риккардо. У него сицилийские корни. Сам по себе парень веселый. Плюс в «Ред Булл» доказал, что человек он не очень конфликтный».

Причем тут Квят?

Как ни странно, шансы попасть в «Скудерию» есть и у российского гонщика «Торро Россо». По крайней мере, так считает комментатор «Формулы-1» Алексей Попов и в его словах есть определенная логика.

«Феррари» не нужен второй альфа-самец. Леклер оказался быстрее, чем они думали, а Феттель – чуть медленнее. Поэтому такое столкновение между пилотами и произошло.

Даниил Квят Фото: Getty Images

Для Квята это было бы здорово. Самый спокойный момент у него случился, когда он был в «Феррари» (был тест-пилотом – Eurosport.ru). Но непонятно, почему так произошло. Просто потому, что он был в команде или из-за отсутствия давления. Даня сам никогда не забывает, что «Ред Булл» обеспечил ему карьеру. Да, с ним не всегда хорошо обращались. С другой стороны, это жесткий вид спорта. Особенно внутри системы «Ред Булл». Там мало кто мог выдержать давление. Может, ему стоит уйти в «Феррари». Возьмут ли его туда, имея гигантский выбор? Тут вопрос цены. За Хэмилтона нужно будет доплатить, а молодой пилот будет практически счастлив оказаться там».

В условиях планируемого сокращения бюджетов – этот вариант не выглядит совсем уж фантастикой.

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