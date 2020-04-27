Формула-1

Гран-при Франции отменен, Гран-при Великобритании состоится без зрителей

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«Формула-1»«Формула-1»

«Формула-1»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Еще одна отмена в «Формуле-1».

Стали известны подробности начала нового сезона «Формулы-1» в условиях пандемии коронавируса.

На официальном сайте «Формулы» сообщается, что запланированный на 28 июня Гран-при Франции отменен – ранее президент Эммануэль Макрон объявил о запрете на проведение массовых меропрятий до середины июля.

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По данным Motorsport.com, Гран-при Великобритани 19 июля еще возможен, но если гонка состоится, то без зрителей.

  • Девять стартовых этапов Гран-при были отменены или отложены.
  • Если больше отмен не будет, сезон начнется 5 июля в Австрии.

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