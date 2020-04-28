Третий эпитет точно о Красном Бароне?

Бывший пилот «Формулы-1» Ник Хайдфельд рассказал, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер всегда ему нравился как человек, но как гонщик – нет.

По словам 42-летнего немца, его соотечественник был излишне жесток при борьбе колесо в колесо и иногда переходил все рамки дозволенного.

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«Михаэль был одним из самых приятных людей в паддоке: внимательный и заботливый, всегда готовый прийти на помощь. Но на трассе он становился совсем другим человеком: злостный, чересчур агрессивный и иногда нечестный. За годы выступлений в «Формуле-1» Шумахер совершил несколько глупых поступков, которые были абсолютно недопустимы», – сказал Хайдфельд в подкасте Beyond the Grid, ссылаясь на скандалы в Аделаиде-1994, Хересе-1997 и Монако-2006.

Шумахер – 7-кратный чемпион мира.

В 2013-м Михаэль получил травмы головы во время катания на горных лыжах и несколько лет провел в коме. Спортсмен до сих пор восстанавливается от повреждений.

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