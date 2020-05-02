Заодно Берни оценил политику Дональда Трампа и даже Адольфа Гитлера.

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, а также к другим политикам.

«Похвалы Гитлеру? Да, было такое. Однако я не говорил, что восхищаюсь им. Вступив во власть в 1930-х, он сделал много впечатляющего: больницы, поезда и все остальное. Но дальнейшее было безумием и неправильным. Дональд Трамп? Считаю, он делает отличную, превосходную работу. У него есть идеи, и он им следует.

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Владимир Путин? Знаком с ним. Он не заслуживает той репутации трудного человека, которая у него есть в мире. Он простой и прямой человек», – цитирует Экклстоуна Autocar.

Нынешний президентский срок Путина закончится в 2024 году.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» был отложен из-за пандемии коронавируса.

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