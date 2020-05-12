Формула-1

Феттель не согласовал контракт с «Феррари» и покинет команду

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Себастьян Феттель

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Пятилетнее партнерство подходит к концу.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель покинет команду после окончания сезона-2020.

По информации Bild, 32-летний пилот и руководство команды не договорились об условиях нового контракта – в Скудерии предлагали продление соглашения на один сезон с сильным понижением зарплаты.

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Предполагается, что «Феррари» сделает ставку на Шарля Леклера, который в сезоне-2019 выиграл две гонки и обошел Себа в генеральной классификации. В случае ухода Феттеля в команду пригласят Карлоса Сайнса.

Обновление: утром 12 мая «Феррари» официально подтвердил, что конюшня и Феттель решили не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию. Немец покинет Скудерию по окончании сезона-2020.

«Для достижения наилучших результатов в спорте важно, чтобы все стороны работали в идеальной гармонии. И я, и команда осознали, что у нас уже нет общего желания продолжать сотрудничество. Финансовая сторона не имела никакого значения в этом решении. Я никогда не руководствовался и не буду руководствоваться этим вопросом при принятии важных решений», – приводит слова Феттеля официальный сайт «Феррари».

  • Немец выступает за «Феррари» с 2015 года, нынешний контракт рассчитан до конца 2020-го.
  • Феттель – четырехкратный чемпион «Формулы-1» в составе «Ред Булла».

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