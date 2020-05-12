Скудерия недолго будет оставаться без пилота.

Команда «Формулы-1» «Феррари» определилась с заменой для гонщика Себастьяна Феттеля.

Во вторник, 12 мая «Феррари» объявила о прекращении сотрудничества с немецким пилотом. По слухам, дело в финансовых условиях, хотя сам Феттель отрицает такие предположения.

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По информации Corriere dello Sport, Скудерия пригласит на его место 25-летнего пилота «Макларена» Карлоса Сайнса – контракт испанца тоже подходит к концу, и со следующего сезона он будет выступать за новую конюшню. Ранее Сайнс гонял за «Торо Россо» и «Рено», в прерванном из-за коронавируса сезоне он впервые в карьере заехал на подиум.

Феттель – четырехкратный чемпион «Формулы-1» в составе «Ред Булла».

Альтернативный вариант «Феррари» – Даниэль Риккардо.

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