Формула-1

Перес: «Феттель ближе к завершению карьеры, чем к переходу в другую команду»

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Себастьян Феттель

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

После ухода из «Феррари» Себастьяну будет сложно.

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес предположил, что после ухода из «Феррари» немецкий гонщик Себастьян Феттель завершит карьеру в «Формуле-1».

«Я слышал, что дела шли не очень хорошо. Обе стороны не чувствовали себя так, как раньше. Мне кажется, ключевым стал фактор Леклера. Очевидно, они делают ставку на будущее – на молодого гонщика, который невероятно провел первый сезон в команде.

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Возможно, Феттель осознал что-то по ходу карантина. Все зависит от того, чего он хочет и сколько хочет зарабатывать. Один из вариантов для Себа – Макларен, но я сомневаюсь. Возможно, это будет его последний год в «Формуле-1». Мне кажется, он ближе к завершению карьеры, чем к переходу в другую команду. Но я сейчас рассуждаю больше как болельщик и не знаю, что у Себастьяна на уме», – цитирует 30-летнего Переса Essentially Sport.

  • Перес – обладатель восьми подиумов Гран-при, выступает в «Формуле-1» с 2011 года.
  • Феттель выступал за «Феррари» с 2015 года, но не договорился о продлении контракта и покинет команду в конце сезона-2020.
  • Себастьян – четырехкратный чемпион «Формулы-1» в составе «Ред Булла».

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