Карлос Сайнс
Фото: Getty Images
Ничего неожиданного – замена Феттелю нашлась.
«Феррари» объявила о подписании контракта с испанским пилотом «Макларена» Карлосом Сайнсом.
На официальном сайте команды сообщается, что 25-летний Сайнс будет выступать за новый коллектив в сезонах-2021 и 2022. Он станет напарником Шарля Леклера.
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«Я очень рад, что буду выступать за «Феррари», и предвкушаю свое будущее в составе команды. Но впереди важный год с «Маклареном», и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне», – прокомментировал трансфер Сайнс.
- После сезона-2020 «Феррари» покинет Себастьян Феттель.
- Сайнс дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году, он поднимался на подиум один раз за карьеру.
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