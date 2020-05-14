Ничего неожиданного – замена Феттелю нашлась.

«Феррари» объявила о подписании контракта с испанским пилотом «Макларена» Карлосом Сайнсом.

На официальном сайте команды сообщается, что 25-летний Сайнс будет выступать за новый коллектив в сезонах-2021 и 2022. Он станет напарником Шарля Леклера.

Формула-1 Феттель не согласовал контракт с «Феррари» и покинет команду 12/05/2020 В 07:36

«Я очень рад, что буду выступать за «Феррари», и предвкушаю свое будущее в составе команды. Но впереди важный год с «Маклареном», и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне», – прокомментировал трансфер Сайнс.

После сезона-2020 «Феррари» покинет Себастьян Феттель.

Сайнс дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году, он поднимался на подиум один раз за карьеру.

Перес: «Феттель ближе к завершению карьеры, чем к переходу в другую команду»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Формула-1 Феттель отверг контракт «Феррари», Хэмилтон стер пост верности «Мерседесу». Жара в «Формуле» 23/04/2020 В 12:02