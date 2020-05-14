Формула-1

Сайнс подписал контракт с «Феррари»

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Карлос Сайнс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Ничего неожиданного – замена Феттелю нашлась.

«Феррари» объявила о подписании контракта с испанским пилотом «Макларена» Карлосом Сайнсом.

На официальном сайте команды сообщается, что 25-летний Сайнс будет выступать за новый коллектив в сезонах-2021 и 2022. Он станет напарником Шарля Леклера.

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«Я очень рад, что буду выступать за «Феррари», и предвкушаю свое будущее в составе команды. Но впереди важный год с «Маклареном», и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне», – прокомментировал трансфер Сайнс.

  • После сезона-2020 «Феррари» покинет Себастьян Феттель.
  • Сайнс дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году, он поднимался на подиум один раз за карьеру.

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