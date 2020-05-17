Формула-1

Леклер 25 минут не пускал девушку домой, пока она не подписалась на его Twitch

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Eurosport

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Гонщик сидел в наушниках и не слышал, что его леди стоит на пороге и барабанит в дверь.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в забавную ситуацию, проводя очередной стрим на Twitch.

Как сообщает The Sun, гонщик целых 25 минут не впускал свою девушку к себе домой – он сидел в наушниках и не слышал, что она стучится в дверь. В итоге пассии Леклера пришлось скачать Twitch и написать Шарлю комментарий, что она ждет его уже почти полчаса.

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  • Девушка подписалась на профиль Леклера за единовременную плату в размере 4,99 фунтов (около 450 рублей).
  • В прошлом сезоне «Формулы-1» Леклер занял четвертое место в общем зачете. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон.

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