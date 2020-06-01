Формула-1

«Я единственный, кто высказывается». Хэмилтон обрушился на коллег после убийства в Миннеаполисе

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Льюис Хэмилтон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Лучший гонщик современности призывает всех быть толерантными.

Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отреагировал на убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса.

«Я вижу тех, кто хранит молчание. Некоторые из вас – звезды, но вы все равно молчите, когда творится такая несправедливость. Полная тишина и в моей индустрии – в спорте, где доминируют белые. Я один из немногих «цветных» людей в «Формуле», и я единственный, кто высказывается. Я надеялся, что вы как-то отреагируете, что-то скажете, но вы не можете.

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Я не поддерживаю тех, кто мародерствует и поджигает здания, но я полностью на стороне мирных протестующих. Настоящий мир невозможен, пока наши, так сказать, лидеры не сделают шаг в сторону перемен. Я говорю не только об Америке, но и о Великобритании, об Испании, Италии и так далее. Отношение к меньшинствам должно измениться. Необходимо учить всех в своей стране принципам равенства, отсутствия расизма и классового разделения. Тому, что мы все равны. Никто не рождается с расизмом и ненавистью в сердце – этому нас учат те, кто нас растит», – написал Хэмилтон в сторис инстаграма.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Затем мужчина потерял сознание; скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

  • После убийства Флойда Америку охватила волна протестов и беспорядков.
  • Хэмилтон – шестикратный чемпион мира «Формулы-1» 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.

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