Конечно же, без зрителей.

«Формула-1» официально объявила о возвращении гонок и опубликовала европейскую часть календаря сезона-2020, который так и не стартовал из-за пандемии коронавируса.

С 3 июля по 6 сентября в шести странах состоятся восемь Гран-при – именно такое число этапов по регламенту позволяет признать сезон состоявшимся. Позже пресс-служба выложит оставшуюся часть календаря.

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3-5 июля – Гран-при Австрии

10-12 июля – Гран-при Штирии (состоится на той же трассе)

17-19 июля – Гран-при Венгрии

31 июля-2 августа – Гран-при Великобритании

7-9 августа – Гран-при 70-летия (в честь юбилея создания «Формулы-1», состоится на той же трассе)

14-16 августа – Гран-при Испании

28-30 августа – Гран-при Бельгии

4-6 сентября – Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Отмененными оказались Гран-при Германии и второй этап в Венгрии – эти гонки состоялись бы в случае отмены британских этапов. Все заезды пройдут без зрителей при строгом соблюдении эпидемиологических правил.

После гонок в Европе в календаре обычно стоят этапы в Сингапуре, России, Японии, США, Мексике, Бразилии и Абу-Даби.

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