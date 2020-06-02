Себастьян Феттель
Фото: Getty Images
Конечно же, без зрителей.
«Формула-1» официально объявила о возвращении гонок и опубликовала европейскую часть календаря сезона-2020, который так и не стартовал из-за пандемии коронавируса.
С 3 июля по 6 сентября в шести странах состоятся восемь Гран-при – именно такое число этапов по регламенту позволяет признать сезон состоявшимся. Позже пресс-служба выложит оставшуюся часть календаря.
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3-5 июля – Гран-при Австрии
10-12 июля – Гран-при Штирии (состоится на той же трассе)
17-19 июля – Гран-при Венгрии
31 июля-2 августа – Гран-при Великобритании
7-9 августа – Гран-при 70-летия (в честь юбилея создания «Формулы-1», состоится на той же трассе)
14-16 августа – Гран-при Испании
28-30 августа – Гран-при Бельгии
4-6 сентября – Гран-при Италии
Льюис Хэмилтон
Фото: Getty Images
Отмененными оказались Гран-при Германии и второй этап в Венгрии – эти гонки состоялись бы в случае отмены британских этапов. Все заезды пройдут без зрителей при строгом соблюдении эпидемиологических правил.
- После гонок в Европе в календаре обычно стоят этапы в Сингапуре, России, Японии, США, Мексике, Бразилии и Абу-Даби.
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