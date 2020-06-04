Формула-1

Ральф Шумахер признался в семейной договоренности по поводу здоровья Михаэля

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Михаэль Шумахер, Ральф Шумахер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Семья легенды «Формулы-1» приняла коллективное решение.

Бывший немецкий гонщик Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона «Ф-1» Михаэля, ушел от ответа на вопрос о здоровье легендарного родственника.

«Моя семья и я договорились хранить молчание по этому вопросу», – приводит ответ Ральфа Kolner Express.

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  • 51-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.
  • В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.

Шумахер давно в сознании. Но теперь его будут лечить стволовыми клетками

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