Формула-1

Сочи может принять сразу две гонки «Ф-1» в 2020 году

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Гран-при Сочи-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Радостные новости для поклонников скорости из России.

Пандемия коронавируса привела к позднему старту сезона в «Формуле-1» и отмене некоторых этапов, но может помочь России организовать сразу две гонки на трассе в Сочи.

Генеральный директор «Формулы» Кэри Чейз хочет провести в 2020-м 15-18 гонок, сейчас их запланировано всего восемь – по графику до начала сентября. По данным Auto Motor und Sport, руководство «Ф-1» рассматривает возможность проведения двух спаренных гонок на трассе в Сочи.

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«В настоящий момент мы работаем с коллегами из «Формулы-1» над различными вариантами проведения Гран-при России. Это относится как к формату уик-энда, так и к количеству гонок. Если возникнет необходимость, мы не исключаем возможности проведения двух этапов. В Сочи прекрасная современная инфраструктура. Компания «Росгонки» готова провести несколько гоночных уик-эндов в Сочи.

Формат Гран-при будет определен после дополнительных консультаций с экспертами и анализа текущей ситуации, связанной с коронавирусом», – сообщил motorsport.com пресс-секретарь компании «Росгонки», отвечающей за проведение этапа «Формулы-1» в Сочи.

  • По некоторым данным, гонки в этом году точно не состоятся в Азербайджане, Сингапуре, Японии и Вьетнаме.
  • Рестарт сезона в «Формуле-1» запланирован на 5 июля – первая гонка пройдет в Австрии.

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