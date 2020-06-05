Шарлотта Сине, девушка Шарля Леклера
Фото: Eurosport
Гонщик будет посвящать новые победы очаровательной Шарлотте.
Осенью 2019 года гонщик «Феррари» Шарль Леклер познакомил подписчиков с новой девушкой – в компании Шарлотты Сине он праздновал день рождения.
Шарлотта стала официальной герлфренд пилота через месяц после его расставания с Джадой Джанни – предыдущей подружкой, с которой он пробыл четыре года и порвал из-за сильной занятости в «Формуле». Очевидно, новая любовь не мешает гонкам.
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