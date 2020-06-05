Формула-1

Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь

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Шарлотта Сине, девушка Шарля Леклера

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 24 минут

Гонщик будет посвящать новые победы очаровательной Шарлотте.

Осенью 2019 года гонщик «Феррари» Шарль Леклер познакомил подписчиков с новой девушкой – в компании Шарлотты Сине он праздновал день рождения.

Шарлотта стала официальной герлфренд пилота через месяц после его расставания с Джадой Джанни – предыдущей подружкой, с которой он пробыл четыре года и порвал из-за сильной занятости в «Формуле». Очевидно, новая любовь не мешает гонкам.

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