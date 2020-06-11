Врачи сделают новую попытку вернуть Михаэля в нормальные кондиции.

Легендарному гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру в ближайшее время предстоит операция с использованием стволовых клеток.

Экс-пилоту «Феррари» в сердечную ткань вживят стволовые клетки – предполагается, что это поможет регенерировать нервную систему бывшего гонщика. Операцию проведет французский профессор и кардиолог Филипп Менаше – он уже оперировал Шумахера в сентябре прошлого года. Как сообщает Daily Mail, поврежденные клетки в теле немца заменят на здоровые, которые были получены из костного мозга и крови.

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Шумахер – рекордсмен «Формулы-1» по числу титулов. Он становился лучшим в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

Михаэль восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

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