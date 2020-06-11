Формула-1

Daily Mail: Шумахер пройдет лечение стволовыми клетками для восстановления нервной системы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Михаэль Шумахер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Врачи сделают новую попытку вернуть Михаэля в нормальные кондиции.

Легендарному гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру в ближайшее время предстоит операция с использованием стволовых клеток.

Экс-пилоту «Феррари» в сердечную ткань вживят стволовые клетки – предполагается, что это поможет регенерировать нервную систему бывшего гонщика. Операцию проведет французский профессор и кардиолог Филипп Менаше – он уже оперировал Шумахера в сентябре прошлого года. Как сообщает Daily Mail, поврежденные клетки в теле немца заменят на здоровые, которые были получены из костного мозга и крови.

Формула-1

Ральф Шумахер признался в семейной договоренности по поводу здоровья Михаэля

04/06/2020 В 12:24
  • Шумахер – рекордсмен «Формулы-1» по числу титулов. Он становился лучшим в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.
  • Михаэль восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.

Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Формула-1

Экс-президент «Ф-1» Экклстоун: «Путин не заслуживает той репутации, что у него есть в мире»

02/05/2020 В 16:16
Формула-1

Ральф Шумахер признался в семейной договоренности по поводу здоровья Михаэля

04/06/2020 В 12:24
По теме
Формула-1Михаэль Шумахер
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Формула-1

Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь

05/06/2020 В 15:00
Формула-1

Сочи может принять сразу две гонки «Ф-1» в 2020 году

04/06/2020 В 16:39
Формула-1

Ральф Шумахер признался в семейной договоренности по поводу здоровья Михаэля

04/06/2020 В 12:24
Формула-1

«Формула-1» возвращается: опубликован календарь европейской части сезона

02/06/2020 В 12:01

Последние видео

Play Icon
Формула-1

Механики «Ред Булла» полетали на покрышках и четко переобули болид в невесомости

00:01:20
Play Icon
Play Icon
Формула-1

McLaren явил миру MP4-29

00:00:12
Play Icon
Play Icon
Формула-1

Эвакуация Михаэля Шумахера

00:00:41
Play Icon
Play Icon
Формула-1

Бриаторе отлучен от «Формулы-1»

Play Icon

Тренды

Чемпионат Англии

Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Снукер

Крэйги обидно запорол выход на последний черный шар и сделал брейк «всего» в 127 очков

08/06/2020 В 22:46
Play Icon
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
Чемпионат Португалии

Автобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу

05/06/2020 В 07:45
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Чемпионат Италии

Сезон Серии A возобновится 20 июня

28/05/2020 В 20:38
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
НФЛ

«Меньше 10 – не считается». Игрока НФЛ раскритиковали за тусу с моделями в разгар пандемии

20/03/2020 В 17:13
Нурмагомедов – Фергюсон

«Думал, там собака!» Непобедимый Хабиб смешно отшатнулся, когда из коробки вылезла девушка

12/03/2020 В 12:31
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалЛеклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь
Следующий материалПухляш из Little Big преподал урок тверка Гном Гномычу и Рудковской