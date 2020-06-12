«Формула-1» отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Гран-при Сингапура
Фото: Getty Images
Календарь сезона вырисовыватеся все яснее.
«Формула-1» отменила несколько этапов Гран-при сезона-2020 из-за последствий пандемии коронавируса.
Пресс-служба «Ф-1» сообщает, что гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся. «Решения приняты из-за разного рода проблем, с которыми столкнулись наши промоутеры в этих странах. Но мы добились значительного прогресса с другими этапами в пересмотренном календаре», – говорится в заявлении.
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- Ранее был утвержден календарь европейской части сезона: «Формула» вернется 3-5 июля этапом в Австрии.
- Позже состоится еще один австрийский этап, затем гонки пройдут в Венгрии, Великобритании (2 этапа), Испании, Бельгии и Италии.
«Формула-1» возвращается: опубликован календарь европейской части сезона
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