Отец Шумахера был каменщиком, Феттеля – плотником, а Райкконен в детстве жил в лачуге с туалетом на улице.

Последние недели выходят у Льюиса Хэмилтона горячими: он постоянно мелькает в новостных заголовках с громкими высказываниями на актуальные темы. Одно из последних – про происхождение из рабочей семьи.

«Я – первый чемпион «Формулы-1» из рабочего класса. Горжусь, что продолжил путь для других. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером. Если так происходит, значит, я неплохо выполняют свою работу», – заявил Льюис в интервью журналу Men's Health.

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Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Хэмилтон – безусловно, крутой пилот, и его путь к шести победам в общем зачете «Формулы» заслуживает уважения. Но в этом утверждении он неправ, потому что родители других пилотов-чемпионов тоже не были миллионерами и не занимали высоких постов.

Отец Михаэля Шумахера Рольф по профессии был каменщиком, но очень интересовался автомобилями и стал администратором картингового центра, в котором и начинал его сын. Мама рекордсмена «Формулы», Элизабет, была учительницей. Также ей приходилось работать заведующей кафе.

Деньги не сыпались и на родителей Фернандо Алонсо. Данные об отце двукратного чемпиона мира разнятся: Хосе Луис Алонсо работал либо взрывотехником, либо инженером. Мама, Анна Диас, была продавцом, и многодетная семья жила очень скромно.

Себастьян Феттель также родился в большой семье – у него есть две старшие сестры и младший брат. Специальность Феттеля-старшего – плотник-столяр, а мама была домохозяйкой и готовила для мужа и детей еду, когда в доме на колесах они отправлялись на первые гонки юного Себастьяна.

Не исключение – Кими Райкконен: на покупку карта для сына родители потратили значительную часть сбережений и отказались от давней идеи сделать ремонт в доме. Пола Райконен была офисным клерком, Матти Райконен брался за любую работу – трудился даже на экскаваторе. Семья жила в деревенской лачуге, туалет находился на улице.

Так что Льюис Хэмилтон как минимум не проверил факты о титулованных коллегах. У него вообще выходит напряженная неделя:

Льюис заявил, что британские власти провалили борьбу с коронавирусом;

одобрил снос протестующими памятника Эдварду Колстону в Бристоле;

публично обиделся на советника Red Bull Хельмута Марко за заявление, которого он не делал (поняв ошибку, Хэмилтон извинился);

раскритиковал коллег за молчание о протестах в Америке после убийства Джорджа Флойда.

5 июля «Формула» возвращается, и на спортивных сайтах будет больше новостей непосредственно о гонках. Но Хэмилтон планирует продолжать околоспортивную деятельность – по данным Daily Mail, на Гран-при Австрии он готовится публично встать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

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