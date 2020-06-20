Экс-менеджер Шумахера: «Говорил Михаэлю, что камбэк в «Ф-1» в 2010-м будет самым идиотским решением»

Михи не послушал и оказался не прав.

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер прокомментировал возобновление карьеры Красного барона в 2010 году.

«При всем уважении, но оглядываясь в прошлое, это было самым идиотским решением, которое Шумахер мог принять.

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Он рассказывал, что заскучал, что ему нужно пилотировать. Тогда я говорил ему, что он может только проиграть: «Ты уже выиграл все, ты на высочайшей ступени пьедестала». Но Михаэль не ответил.

Тогда я пожелал ему успехов, но знал, что все кончится плохо. Мне не нравилась идея спустя три года снова паковать чемоданы на уикенд «Ф-1». Мы расстались друзьями. Продолжали часто видеться, много болтали по телефону», – цитирует Вебера GPBlog со ссылкой на YouTube-канал Motorsport-Total.

Шумахер закончил карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2006, но в 2010-м вернулся в «Королевские гонки» в составе «Мерседеса»

За три сезона он лишь раз попал на подиум и после каждого чемпионата уступал партнеру по команде Нико Росбергу.

В декабре 2013-го Михаэль получил тяжелую травму головного мозга после катания на горных лыжах, с тех пор проходит реабилитацию и не появлялся на публике.

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