Экс-президент «Ф-1» Экклстоун: «Во многих случаях черные – еще большие расисты, чем белые»

Берни Экклстоун не видит разницы между Black Lives Matter и White Lives Matter.

Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал инициативу гонщика Льюиса Хэмилтона, запустившего проект «Комиссия Хэмилтона». Его целью станет помощь людям разных национальностей и цвета кожи в попадании в автоспорт.

«Я не думаю, что это поможет или навредит «Формуле-1». Это просто заставит людей решить, что важно, а что нет. В случае с каждым из нас это всегда происходит одинаково.

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Людям задумаются над этим и решат: «Да что за чертовщина. Есть люди, которые отличаются от белых людей. Черные люди должны иметь такое же мнение о белых». Во многих случаях черные – еще большие расисты, чем белые», – цитирует Экклстоуна Daily Star.

Ранее Экклстоун выступил с хвалебной речью в адрес президента России Владимира Путина.

Берни 89 лет. Его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

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