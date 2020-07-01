У бывшего босса «Ф-1», 89-летнего Экклстоуна родился первый сын

Берни дожил до счастливого момента, когда на свет появляется сынишка.

Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. О радостном событии в семье бизнесмена сообщил его друг Роджер Бенуа.

У 89-летнего Экклстоуна и его 44-летней супруги Фабианы родился мальчик, которому дали имя Эйс. Роды проходили в швейцарском городе Интерлакен, где Берни и Фабиана проживают после возвращения из Бразилии.

Формула-1 Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун: «Хотел бы, чтобы Путин правил Европой. Прикрыл бы его от пули» 08/07/2019 В 18:15

У Экклстоуна уже есть три дочери: Дебора (65 лет), Тамара (35 лет) и Петра (31 год).

Ранее Экклстоун угодил в скандал, заявив , что «во многих случаях черные – еще большие расисты, чем белые».

Бизнесмен, открывший миру Шумахера, закрутил роман со студенткой на 49 лет младше его

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Формула-1 «Меня свергли». Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1» 23/01/2017 В 21:54