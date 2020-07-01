Формула-1

У бывшего босса «Ф-1», 89-летнего Экклстоуна родился первый сын

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Берни Экклстоун и Фабиана Флози

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Берни дожил до счастливого момента, когда на свет появляется сынишка.

Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. О радостном событии в семье бизнесмена сообщил его друг Роджер Бенуа.

У 89-летнего Экклстоуна и его 44-летней супруги Фабианы родился мальчик, которому дали имя Эйс. Роды проходили в швейцарском городе Интерлакен, где Берни и Фабиана проживают после возвращения из Бразилии.

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