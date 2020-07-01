У бывшего босса «Ф-1», 89-летнего Экклстоуна родился первый сын

Берни Экклстоун и Фабиана Флози
Фото: Getty Images
Берни дожил до счастливого момента, когда на свет появляется сынишка.
Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. О радостном событии в семье бизнесмена сообщил его друг Роджер Бенуа.
У 89-летнего Экклстоуна и его 44-летней супруги Фабианы родился мальчик, которому дали имя Эйс. Роды проходили в швейцарском городе Интерлакен, где Берни и Фабиана проживают после возвращения из Бразилии.
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- У Экклстоуна уже есть три дочери: Дебора (65 лет), Тамара (35 лет) и Петра (31 год).
- Ранее Экклстоун угодил в скандал, заявив, что «во многих случаях черные – еще большие расисты, чем белые».
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