Рестарт «Формулы-1»: Развод Феттеля и «Феррари», «быки» близки к «Мерседесу», Сироткин вновь в игре

Королевские гонки все же стартуют, пусть и в усеченном формате.

«Формула-1» уже во второй раз пытается открыть сезон – первая попытка оказалась провальной на фоне пандемии коронавируса и похоронила первые 10 этапов (часть из них промоутеры серии пытаются воткнуть в календарь позднее). Теперь уже ничего не помешает проведению Гран-при Штирии, поэтмоу пора вспомнить, что происходило в королевских гонках за карантинные 3,5 месяца.

Уход Феттеля запустил цепочку переходов

Формула-1 У бывшего босса «Ф-1», 89-летнего Экклстоуна родился первый сын ВЧЕРА В 18:19

То, о чем давно говорили в паддоке, наконец оформилось официально – Себастьян Феттель уйдет из «Феррари» по окончании сезона-2020. Вернее, скудерия не продлила немца, на которого пять лет назад возлагались огромный надежды make Ferrari great again. Себ пару раз был в относительной близости от Льюиса Хэмилтона в общем зачете, но в итальянской суперкоманде у него все же не получилось. Последние два года и вовсе превратились в кошмар: Феттель окончательно потерял хладнокровие и чаще попадал в хайлайты гонок безрассудными обгонами, которые приводили к авариям и сходам.

Когда в прошлом году Себа в общем зачете обошел молодой напарник Шарль Леклер, терпение боссов «Феррари» лопнуло. Сообщалось, что итальянцы для приличия предложили немцу однолетний договор на сумму в 12 млн евро – столько же, сколько у Леклера. Но при нынешней зарплате Себастьяна в 36 млн евро за сезон оффер выглядел издевательством. «Это насмешка. Я привык к контрактам на три года. Тем более я опытный, а не старый», – цитировал злого Феттеля F1-Insider.

Себастьян Феттель Фото: Getty Images

Теперь же Феттель говорит, что «красные» даже не пытались удержать его: «Я был удивлен, когда мне позвонил глава команды Маттиа Бинотто и сообщил, что «Феррари» не собирается продлевать со мной контракт. До этого мы даже не обсуждали этот вопрос, и я не получал предложение со стороны «Феррари».

Слухи сватали в «Феррари» Хэмилтона – тот как раз удалил из соцсетей клятвы верности «Мерседесу», но в итоге в Маранелло сделали ставку на Карлоса Сайнса из «Макларена». Испанский гонщик в прошлом сезоне стал лучшим из команд вне большой тройки и уверенным пилотажем за последние несколько лет заслужил место в топ-команде.

На место Сайнса с 2021 году придет Дэн Риккардо из «Рено», и во французской команде настолько обиделись на австралийца, что якобы готовы прервать с ним сотрудничество, не дожидаясь конца сезона – по слухам, Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено» уже в июле.

Судьба же Феттеля пока непонятна. В топ-командах мест нет, и вряд ли кто-то будет их специально освобождать под нынешнего Себа. Пойдет ли четырехкратный чемпион мира в команду с меньшими амбициями и меньшей зарплатой – большой вопрос.

Чемпион мира-2020 уже известен, кубок конструкторов взял «Уильямс»

Можете выдохнуть, речь о виртуальном чемпионате «Ф-1». Во время карантина промоутеры серии устроили турнир F1 Esports Virtual Grand Prix на базе игры F1 2019. Провели восемь гонок – половину выиграл пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который и стал победителем. Его главный преследователь Шарль Леклер (три победы) потерял шансы на титул, слившись с решающего Гран-при Канады – монегаск предпочел проехать виртуальные 24 часа Ле-Мана.

В Кубке конструкторов победу также одержал «Уильямс» – 154 очков только одного Расселла хватило бы для триумфа, а тут еще и партнер Джорджа Николас Латифи стал восьмым в общем зачете.

Все это выглядит несколько иронично на фоне огромных проблем у реальной команды – коронавирус и так сильно ударил именно по небольшим конюшням, а у «Уильямса» вообще все одно к одному:

В начале 2020-го боссы «Уильямса» взяли кредит под залог имущества, и если эти займы не будут возвращены, владельцем команды станет семья Латифи;

В мае из команды ушел титульный спонсор ROKiT – пришлось экстренно перекрашивать ливрею, ведь треть кузова была в цветах экс-партнера;

Клэр Уильямс готова пойти на отчаянный шаг и сменить название под нового спонсора: «Если инвестор захочет приобрести контрольный пакет акций, он вправе изменить название команды». «Уильямс» никогда не менял название команды – а ведь коллектив в «Ф-1» с 1977 года.

Не хочется в это верить, но, похоже, мы наблюдаем закат великой команды.

Сироткин вернулся – русских в «Ф-1» стало больше

Правда, пока третьим пилотом в «Рено», но все равно Сергей счастлив: «Я очень рад вновь присоединиться в роли третьего и резервного пилота. Я полностью поддерживаю амбиции команды и готов сделать все от меня зависящее для достижения необходимого результата. Спасибо команде за оказанное доверие!»

Во французской команде Сироткин не первый раз: в 2017-м и 2019-м он уже был резервным пилотом, в 2016-м – тест-гонщиком. Ну и конечно, опыт в разваливающемся «Уильямсе», где при достойном пилотаже получилось зацепить всего одно очко. Вряд ли российский гонщик будет первым в шорт-листе на место боевого пилота в 2021 году, но если «желто-черные» не договорятся с Алонсо, то чем черт не шутит.

Сергей Сироткин Фото: Instagram

У основного пилота «Альфа Таури» Даниила Квята довольно спокойное межсезонье, разве что команда сменила название с «Торо Россо». Квят и Гасли получат наравне с главной командой «Ред Булл» новые моторы от «Хонды» и улучшение аэродинамики. Советник «Ред Булла» Хельмут Марко даже заявил, что «Альфа Таури» может побороться с «Рено» – хотя и в прошлом году команды разделили всего шесть баллов.

Тесты, доработки и календарь

Вряд ли по февральским тестам можно делать выводы о силе команд в июле (как, собственно, по любым тестам), но все равно зафиксируем – в Барселоне быстрее всех были «Мерседес» и «Ред Булл». «Стрелы» даже несколько раз стали лидерами по километражу, хотя и не обошлись без нескольких проблемных моментов с моторами.

Выделяется также время Макса Ферстаппена – он показал второй результат за все время тестов на более жесткой, чем у соперников резине. А вот машины «Феррари» в феврале выглядели слабее конкурентов, даже с учетом того, что светить сильными сторонами болидов на предсезонке не хочет никто. Босс «красных» Бинотто даже заявил, что по результатам февральских тестов решено о смене направления развития, что тоже косвенно намекает на перестроечные настроения в Маранелло в этом году.

«Формула-1», тесты Фото: Eurosport

В Австрию «Мерседес», как и «Хонда» подгонят новые моторы, а «Ред Булл» еще и обновил днище, а также привезет в Австрию сразу два пакета обновлений. А вот «Феррари» обещает радикально переработанную аэродинамику лишь с Венгрии. Первые две гонки в Австрии ожидаются крайне непростыми для Леклера и Феттеля.

Официально известно расписание на первые восемь гонок:

Гран-при Австрии – 5 июля

Вторая гонка в Шпильберге – 12 июля

Гран-при Венгрии – 19 июля

Гран-при Великобритании – 2 августа

Вторая гонка в Сильверстоуне – 9 августа

Гран-при Испании – 16 августа

Гран-при Бельгии – 30 августа

Гран-при Италии – 6 сентября

Точно в этом году не состоятся Гран-при Австралии, Нидерландов, Монако и Франции, а первые четыре Гран-при пройдут без зрителей. По остальным этапам ситуация неясна, но боссы «Ф-1» планируют уложить в сезон от 15 до 18 Гран-при.

Рестарт уже совсем близко.

Австралийская гонщица ушла в порно и пожаловалась, что инстаграм удаляет откровенные фото ее груди

Подписывайся на нас в телеграме

Season 2020 Сироткин вновь стал резервным пилотом «Рено» 30/06/2020 В 14:37