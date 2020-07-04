Daily Mail: Хэмилтон просит 50 млн долларов за год – «Мерседес» может дать лишь вдвое меньше

Похоже, главный гонщик «Формулы» может сменить конюшню.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не может договориться о новом контракте.

Действующая сделка гонщика истекает уже в конце сезона, а от согласования новой стороны максимально далеки. По текущему договору британец зарабатывает 45 млн долларов ежегодно – по информации Daily Mail, Льюис считает, что заслужил прибавку. Хэмилтон рассчитывает зарабатывать по 50 млн долларов каждые 12 месяцев, тогда как «Мерседес» из-за коронавирусного кризиса вынужден сокращать расходы – как сообщает источник, босс команды Тото Вольфф предлагает ведущему атлету лишь 25 млн в год.

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В последнее время у Хэмилтона и без того непростые отношения с работодателем – возможно, финансовый вопрос станет последней каплей.

Рестарт сезона «Формулы-1» состоится в Австрии – гонка пройдет 5 июля.

Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера

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