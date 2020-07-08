Формула-1

Алонсо вернулся в «Ф-1» и подписал контракт с «Рено»

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Фернандо Алонсо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Ждем Фернандо на трассах в 2021-м.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо вернулся в «Рено».

Официально объявлено, что 38-летний пилот подписал контракт на 2021 год. Он станет партнером Эстебана Окона.

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«Рено» – моя семья, с ней связаны лучшие воспоминания о «Формуле-1» и двух чемпионских титулах. Возвращаюсь в команду с огромными эмоциями, в команду, которая дала мне шанс в начале карьеры и которая теперь дает мне возможность вернуться на высокий уровень. Я поделюсь опытом со всеми: от инженеров и механиков до партнеров по команде. Команда хочет вернуться на подиум и имеет для этого возможности, как и я», – прокомментировал гонщик.

  • Алонсо выступал за «Рено» с 2003 года по 2006-й и в 2008-2009 годах.
  • Оба чемпионства (2005, 2006) были завоеваны в составе «Рено».
  • Последнюю гонку в «Формуле-1» Фернандо провел в ноябре 2018 года.

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