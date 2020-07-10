Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет в сентябре со зрителями

Кроме того, в календаре впервые появился Гран-при Тосканы.

Российский этап «Формулы-1» в сезоне-2020 пройдет в запланированные сроки – с 25 по 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Перед гонкой в Сочи пройдет этап в итальянском Муджелло (11-13 сентября), который будет называться Гран-при Тосканы.

«Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря сезона-2020, и хотим поблагодарить всех наших партнеров за поддержку в последние недели. В прошлые выходные стартовал сезон в Австрии, и у нас нарастает уверенность относительно планов на оставшуюся часть сезона.

Формула-1 Алонсо вернулся в «Ф-1» и подписал контракт с «Рено» 08/07/2020 В 12:24

Гран-при России – важная часть чемпионата, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи, также мы будем рады впервые провести гонку «Формулы-1» в Муджелло», – заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Первая гонка сезона-2020 прошла в воскресенье в Австрии. Начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время подтверждено проведение 10 этапов сезона «Формулы-1». Второй также пройдет в Австрии, третий – в Венгрии, четвертый и пятый – в Великобритании, шестой – в Испании, седьмой – в Бельгии, восьмой – в Италии.

Этап «Ф-1» в Сочи пройдет со зрителями.

«Это против моего русского менталитета». Квят – об отказе встать на колено в рамках акции BLM

Подписывайся на нас Вконтакте

Гран-при Австрии Боттас победил, Хэмилтон – вне подиума, Квят сошел 05/07/2020 В 16:00