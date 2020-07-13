Даниил повторно объяснил свою позицию.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил свой повторный отказ преклонять колено в рамках антирасистского движения Black Lives Matter.

«Все гонщики едины в борьбе против расизма. Никто таковым не является. Мы показали свою позицию, надев футболки «Конец расизму». Мы все против расизма. Но опять же, вставать на колено... Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть очень веская причина. Я был против этого, вот и все.

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Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый гонщик, каждый сотрудник «Формулы-1» делает то, что считает нужным. Думаю, во всем этом нет никакого драматизма. Для кого-то это нормально – встать на колено. Я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги. Честно говоря, у нас нет каких-то сильных разногласий. Все знают, что все борются против расизма, просто каждый делает это немного по-разному», – цитирует Квята Sport24.

Ранее британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Штирии, Квят пришел к финишу 10-м.

Квят стал одним из четырех гонщиков, кто не преклонил колено ни перед Гран-при Австрии, ни перед Гран-при Штирии.

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Гран-при Австрии «Это против моего русского менталитета». Квят – об отказе встать на колено в рамках акции BLM 08/07/2020 В 09:36