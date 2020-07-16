Российская модель Вики Одинцова рассказала, что за ней ухаживал Хэмилтон

Сейчас Вики и Льюис просто дружат.

Российская модель Вики Одинцова рассказала об ухаживаниях со стороны лучшего гонщика современности Льюиса Хэмилтона.

«Мы подружились с Льюисом еще года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения. Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками – ни больше, ни меньше. У нас было разное общение, в какой-то момент оно было более романтическим. Ухаживал ли он? Ну, да.

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Но потом так сложилось, что мы начали просто дружить. Сейчас он просто очень хороший знакомый, и это максимум, что я могу сказать», – сказала Одинцова в интервью ютьюб-каналу PEOPLETALK TV.

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира «Формулы-1» 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.

Ранее Льюис стал победителем Гран-при Штирии, вторым к финишу пришел Вальттери Боттас, третьим – Макс Ферстаппен.

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