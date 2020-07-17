Падение красной машины. За 15 лет «Феррари» прошла путь от Шумахера до середняка

В этом сезоне остается только ностальгировать по нулевым.

«Феррари» – самая титулованная и популярная команда «Формулы-1». За рулем красных болидов чемпионами мира становились Хуан Мануэль Фанхио, Ники Лауда, а Михаэль Шумахер сделал это пять раз подряд. По победам в Кубке Конструкторов «Скудерия» оставила всех позади на долгие годы: 16 побед против девяти «Уильямса», восьми «Макларена» и шести «Мерседеса». У широкого зрителя «Феррари» ассоциируется с «Ф-1», а «Ф-1» – с «Феррари».

Борьба «Феррари» Лауды с «Маклареном» Джеймса Ханта, Ален Прост против Айртона Сенны в 1990-м, супермашина «Красного барона», сконструированная Жаном Тодтом и Россом Брауном – в истории итальянской конюшни много великих моментов. В 2007-м Кими Райкконен принес команде очередной титул, опередив на один балл Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмильтона. «Маки» были дисквалифицированы в Кубке Конструкторов из-за шпионского скандала, и победа досталась «Феррари». Как и год спустя. С тех пор они ничего не выигрывали.

Гран При Штирии Драма на Гран-при Штирии: Леклер сбил Феттеля и оставил «Феррари» без очков 12/07/2020 В 15:40

Не то, чтобы спад пошел резко и внезапно. Например, Фернандо Алонсо в 2010-м до самого Абу-Даби считался главным претендентом на титул. Но ту гонку ему испортил Виталий Петров, а победил молодой немецкий выскочка Себастьян Феттель из «Ред Булла». В «Скудерии» любят немецких выскочек, но пять сезонов Себа в красных цветах принесли ему лишь два вторых и одно третье место в общем зачете. Частично неудачи можно объяснить рванувшим в космос «Мерседесом» – с началом эры турбо V6 «серебряные стрелы» непобедимы. Но несколько раз болиды «Феррари» подбирались к ним максимально близко.

Три победы и три вторых места Феттеля в первых шести гран-при 2017-го давали надежду на возвращение «Скудерии» на трон. Но потом – 7-е место на Сильверстоуне и катастрофа в Сингапуре: Райкконен, Феттель и Ферстаппен столкнулись в борьбе на старте и сделали классный подарок Хэму с «Мерседесом». На зимних тестах 2019-го новый SF90 показывал обнадеживающие результаты: машину считали лучшей, а Феттеля – главным претендентом на чемпионство. Но сборка – не гарантия победы. Ошибки с тактикой и не самое удачное выступление Себа снова оставили «Феррари» на втором месте как в общем зачете, так и в Кубке Конструкторов.

Статус вечно вторых, по крайней мере, позволяет рассчитывать на ошибку лидеров. «Феррари» не теряли трофеи из поля зрения, хоть и не получали их уже 11 лет. Но то, что происходит с командой сейчас – квинтэссенция кризиса красных. В февральских тестах машина осталась позади «Мерседеса», «Ред Булла» и «Рено». Еще до старта сезона Феттель объявил об уходе из команды по его окончании. В первой квалификации Леклер стал седьмым, Феттель – 11-м. На прямых машины еле ползли: теперь у «Феррари» проблемы не только с тактикой и пилотами, но и с техникой.

Себастьян Феттель Фото: Getty Images

Отвратительный результат связывается главным образом с провальным двигателем 065. Использующие тот же силовой агрегат «Альфа Ромео» и «Хаас» попали в аналогичную ситуацию. Райкконен и Джовинацци в первой квалификации проиграли даже Джорджу Расселу на никакущем «Уильямсе». «Мерседес» и «Ред Булл» в прошлом году задавали вопросы о легальности движка 064, и FIA обещала ужесточить проверку топливных систем, заключив с «Феррари» секретную сделку. Возможно, она и положила конец скорости «Скудерии».

Босс команды Маттиа Бинотто не разделяет самую популярную точку зрения. Он считает, что проблемы связаны с аэродинамикой – в межсезонье инженеры изменили корпус, но его еще нужно доработать. Возможно, новое оперение действительно создало проблемы, но версия с двигателем выглядит правдоподобнее.

Никуда не делись и внутренние войны. Во второй гонке в Шпильберге Леклер снес Феттелю заднее антикрыло, а вскоре и сам сошел. Но и Себастьяна оправдывать не стоит: таких косяков, как в «Феррари», в «Ред Булле» он не совершал. Например, обгон Сайнса в Австрии закончился блокировкой колес и разворотом. Немец нервничает, и команда не знает, как его успокоить, чтобы вместе докатить в этом году до более-менее приемлемого результата. Или не хочет успокаивать.

Второе место Леклера в первой австрийской гонке – не показатель того, что «Феррари» все еще в топе, а, скорее, совпадение. Монегаск прогрессирует, в этом сомнений нет, но ему во многом повезло с пейс-карами. Если «Скудерия» не добьется внезапного прорыва с машинами, этот подиум может стать для команды одним из редких, а может, даже единственным в 2020-м. В конце августа и начале сентября пройдут гонки в Спа и Монце – трассы, где скорость на прямых имеет решающее значение. Домашнее гран-при может обернуться для «Феррари» полным позором.

На багаже Шумахера, Тодта и Брауна «Феррари» оставались лидерами до конца нулевых. Управление в 2010-х привело команду в тупик. Выруливать из него придется радикальными методами: уходом одного Феттеля дело не ограничится.

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