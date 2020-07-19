Экс-директор «Феррари» встретился с Шумахером и рассказал о его здоровье

А также сообщил, как отреагирует, если Льюис Хэмилтон побьет рекорд Михи.

Бывший спортивный директор «Феррари» Жан Тодт рассказал о встрече с семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэлем Шумахером.

«Видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир еще увидит его вновь. Это то, над чем усердно работают сам Шумахер и его семья», – заявил Тодт.

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На вопрос о том, считает ли он немца величайшим гонщиком всех времен, Жан ответил осторожно.

«Я обожаю Михаэля, но невозможно назвать, кто был лучшим за всю историю. Есть Хуан Мануэль Фанхио, Джим Кларк, Айртон Сенна и Михаэль. Можно оперировать лишь терминами, кто был лучшим в конкретном поколении.

Понимаю, что Льюис Хэмилтон может побить рекорд Шумахера как самого титулованного пилота в истории. Для этого у него есть все составляющие в «Мерседес». Но я честно не знаю.

Вспоминаю 2000 год, когда я был на подиуме в Сузуке с Михаэлем, когда он выиграл первое чемпионство с «Феррари». Сказал ему тогда, что наша жизнь никогда не будет прежней, мы добились всего, чего хотели. Но после инцидента, который произошел с Михаэлем, имеет ли вообще какое-либо значение, что Льюис взял больше титулов?

Это вопрос пропорций. Мы в «Формуле-1» все везунчики, когда видишь все происходящее в мире, и не только с монстром, которым стал COVID-19», – рассказал Тодт в интервью Daily Mail.

Жан Тодт работал спортивным директором «Феррари» с 1993-го по 2007-й – как раз в период, когда Шумахер выигрывал семь чемпионских титулов.

В декабре 2013 года Михаэль получил серьезную травму головы после катания на лыжах во французских Альпах. Ему провели несколько операций, но гонщик после повреждения еще ни разу не показывался на публике.

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