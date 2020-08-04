Гонщик присоединился к Квяту, Райкконену и остальным.

Датский пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен, выступающий за «Хаас», прекратит преклонять колено перед стартом каждого этапа Гран-при в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Я не полностью разделяю взгляды движения Black Lives Matter. Но я против расизма и считаю, что ему нужно положить конец – поэтому изначально встал на одно колено. Думаю, каждый пилот и каждый человек может выражать свою позицию так, как ему удобно», – цитирует 27-летнего Магнуссена Algemeen Dagblad.

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Помимо борьбы с расизмом, на официальном сайте движения упоминаются поддержка трансгендеров и снижение ядерного потенциала стран Запада.

Движение Black Lives Matter набрало популярность после убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда при задержании.

Кроме Магнуссена, колено не преклоняют еще шесть пилотов «Формулы-1»: Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Магнуссен один раз был на подиуме этапа Гран-при – в дебютной гонке в 2014 году.

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Гран-при Австрии Квят присоединился к Ферстаппену с Леклером и отказался преклонить колено перед гонкой 05/07/2020 В 15:28