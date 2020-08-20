Но о замене Даниила пока никто не думает.

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство недовольно результатами российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.

«Даниил не показывает результатов, которые мы ожидаем. Но пока мы не добрались даже до середины чемпионата. Из молодежной программы «Ред Булл» в ближайшее время получить суперлицензию могут Цунода в «Формуле-2» и Лоусон в «Формуле-3». Но мы не думаем о замене Квята.

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Угрожает ли что-то месту Александра Албона? Результат в Барселоне, включая выбор стратегии, на совести его гоночного инженера. Алекс выглядел глупо не по своей вине. Это была его худшая гонка, но пока он продолжает прогрессировать, о замене не может быть речи», – приводит слова Марко Speedweek.

Лучший результат Квята в текущем сезоне «Формулы-1» – десятое место на Гран-при 70-летия и десятое место на Гран-при Штирии.

Даниил выступает в «Формуле-1» с 2014-го с перерывом на 2018-й год.

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