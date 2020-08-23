Льюис очень любит животных.

Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перевел любимого бульдога Роско на веганский корм.

«Привет, ребята. Роско теперь полностью веган. С тех пор его шерсть стала намного мягче, опухшие лапы зажили, он больше не хромает от боли при артрите, а еще у него нормализовалось дыхание. Я очень доволен результатом, и он тоже», – написал Льюис в инстаграме.

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The Sun приводит данные исследования о веганском питании домашних собак. Доктор Сара Додд из Ветеринарного колледжа Онтарио (Канада) обнаружила, что веганскую диету для питомца выбрал каждый пятый хозяин из опрошенных. Однако ученые напоминают, что существуют риски, так как веганские продукты не влияют на уничтожение вредных микроорганизмов. Следовательно, существует риск распространения устойчивых к антибиотикам бактерий. Ветврачи напоминают, что переводить собак на веганское питание нужно под строгим присмотром ветеринара-диетолога.

Но отвлечемся от серьезного и просто посмотрим фотографии Хэмилтона с семилетним Роско. Пилот «Мерседеса» очень любит собак и в начале лета 2020-го был убит горем после смерти другого любимца – бульдога Коко. Пес умер на его руках.

Льюис и Роско на «Сильверстоуне»

В тренажерном зале

И даже на фотосессии

Хэмилтон лидирует в чемпионате-2020. Он сакцентирован не только на гонках – британец активно борется за права темнокожих и поддерживает движение Black Lives Matter.

Подобные инициативы очень популярны в современном спорте – недавно «Ливерпуль» не продлил контракт с производителем кокосового молока, так как компанию обвиняют в использовании труда обезьян.

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